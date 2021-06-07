الامارات | القاسمي: رماية الإمارات بدأت تجني ثمار خطة إعداد جيل جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن القاسمي: رماية الإمارات بدأت تجني ثمار خطة إعداد جيل جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الفوج الأول من بعثة المنتخب الوطني المشارك في منافسات البطولة العربية المقامة حالياً بنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر وتستمر حتى الـ11 من يونيو الجاري، وتشهد مشاركة واسعة من الرماة العرب الذين يمثلون 10 دول.

وكان في مقدمة المستقبلين عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية سعيد القاسمي، والمدير الفني للاتحاد الدكتور محمد عامر، وعدد من المسؤولين.

وأشاد سعيد القاسمي بالإنجاز الذي حققه رماتنا حتى الآن، معرباً عن سعادته البالغة بما حققه نجوم المستقبل من إنجاز يتمثل في ست ميداليات منها أربع ذهبيات وفضيتان، متمنياً أن يوفق فريق التراب في إضافة إنجاز آخر.

وقال القاسمي إن هذا الإنجاز ليس بغريب على رماية الإمارات وهو ثمرة خطة طموحة أعدها اتحاد الرماية بهدف إعداد جيل جديد من الرماة للمستقبل ليعيد الإنجازات إلى عرين الاتحاد، ويكون بمثابة شريان لمنتخباتنا الوطنية في المستقبل القريب.

من جانب آخر، يدخل رماة المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» أجواء البطولة، حيث يخوض التدريب الرسمي اليوم وسط مشاركة ومنافسة قوية من أبطال عالميين معظمهم من المؤهلين لأولمبياد طوكيو.

وستُقام المنافسات الرسمية اليوم وغداً وتستكمل يوم الخميس بجولتين إضافيتين، لتحديد هوية الفرق التي ستتأهل لنهائي بطولة المنتخبات.

ويمثل المنتخب في هذه البطولة كل من حمد بن مجرن وسيف الشامسي ويحيى المهيري وظاهر العرياني وعبدالله محمد بوهليبة، إلى جانب راميتين من العنصر النسائي فاطمة محمد وعائشة الياسي.

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