الامارات | الفجيرة يخوض دوري «الهواة» بـ «فريق 21»

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يخوض دوري «الهواة» بـ «فريق 21» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه بناء على توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس النادي، تقرر تحويل 90% من ميزانية النادي إلى مشروعات استثمارية لمدة عامين، وكذلك تصعيد فريق تحت 21 عاماً لتمثيل النادي في منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

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