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الامارات | النمساوي زولي يقترب من اتحاد كلباء

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن النمساوي زولي يقترب من اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب من شركة اتحاد كلباء لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم»، عن اقتراب ضم اللاعب النمساوي، روبيرت زولي، قادماً من نادي بوخوم الألماني، في ثانية صفقات «النمور» مع اللاعبين الأجانب، بعد تعاقده أخيراً مع لاعب حتا السابق، الأرجنتيني برايان راميريز، وأكد المصدر أن حسم الأمور بشكل نهائي مسألة وقت.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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