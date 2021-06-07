اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال وآسيا

الإمارات - تايلاند 20:45

اليابان - طاجكستان 14:30

ك. الجنوبية - ك.الشمالية 15:00

العراق - كمبوديا 18:30

نيبال - الأردن 20:00

إيران - البحرين 20:30

فيتنام - إندونيسيا 20:45

عُمان - قطر 21:00

أستراليا - تايبيه 23:00

مباريات ودية

صربيا - جامايكا 12:00

ألمانيا - لاتفيا 22:45

أندورا - جبل طارق 22:45

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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