الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات المونديال وآسيا
الإمارات - تايلاند 20:45
اليابان - طاجكستان 14:30
ك. الجنوبية - ك.الشمالية 15:00
العراق - كمبوديا 18:30
نيبال - الأردن 20:00
إيران - البحرين 20:30
فيتنام - إندونيسيا 20:45
عُمان - قطر 21:00
أستراليا - تايبيه 23:00
مباريات ودية
صربيا - جامايكا 12:00
ألمانيا - لاتفيا 22:45
أندورا - جبل طارق 22:45
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