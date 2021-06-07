الامارات | 3 مرشحين لرئاسة اتحاد ألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لرئاسة اتحاد ألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، قائمة المتنافسين على الرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، إذ يتنافس على الرئاسة كل من محمد عبدالله المر «نادي خورفكان»، ومحمد بن حميدان الزعابي «الجزيرة الحمراء»، وخليفة سالم الشامسي «النادي العربي».

بينما ضمّت قائمة العضوية تسعة مرشحين تمهيداً لاختيار ستة فقط، هم: ناصر عاشور «الشارقة»، وإبراهيم السكار «مسافي»، وفيصل الخميري «مصفوت»، وعادل درويش «الوصل»، سعد المهري «شباب الأهلي»، وسعيد الماس «الإمارات»، وفهد عبدالله «الرمس»، وعلى غزوان «حتا»، وسهيل الكعبي «مليحة»، فيما تقدمت إلى المنصب العضو النسائي أحلام حسن «الحمرية»، وراشد ناصر آل علي لفئة الشباب من نادي العربي.

وقال عضو لجنة الانتخابات والمتحدث الرسمي، المستشار حسن المرزوقي، في بيان، إن إعلان القائمة النهائية سيكون في 16 الجاري، على أن تُجرى الانتخابات في 11 يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news