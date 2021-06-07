شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي يوضح حقيقة عودته إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللاعب أحمد حمدي المحترف في صفوف مونتريال الكندي أنه يواصل التواجد أساسياً والتألق مع فريقه خلال مباريات الموسم الحالي.

وأضاف حمدي خلال مداخلة تلفزيونية، أنه لم يتلقى حتى الآن عروض من أجل العودة إلى الدوري المصري سواء من الأهلي أو الفرق الأخرى.

وعلق على استبعاده من قائمة المنتخب الأوليمبي قائلاً: «كنت أتمنى التواجد مع المنتخب الأوليمبي والمشاركة في أولمبياد طوكيو، ولكن القرار يرجع للمدير الفني وأحترم قرار استبعادي، وأتمنى أن يكون لي دور مع المنتخب الأول في الفترة القادمة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري دربني وقت تواجدي مع الأهلي ويعلم قدراتي جيدا».

ويعد أحمد حمدي من أبرز مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال العقد الأخير كما قضى عدة مواسم مع الفريق الأول قبل أن يرحل إلى الجونة ومنه إلى مونتريال الكندي.