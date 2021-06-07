شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بالجنة المنظمة لكأس العالم للجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد اعضاء الاتحاد الدولي للجمباز بنظيره المصري برئاسة الدكتور إيهاب أمين ورئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم للجمباز الفني، التي تستضيفها مصر على مجمع الصالات المغطاة بأستاذ القاهرة الدولي ، واعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والذين بذلوا مجهود كبير لخروج البطولة على الوجه الأمثل الذي يليق باسم مصر ، وسط مشاركة 16 دولة وبحضور رئيس الإتحاد الدولي وممثلي الاتحاد الدولي للعبة.

واكد إيهاب امين رئيس اتحاد الجماز أن اللجنة كانت تعمل ليلا ونهارا لإظهار دور مصر الريادي في تنظيم الأحداث الرياضية على كافة المستويات سواء القارية أو العالمية.

وأوضح أن اللجنة تلقت الإشادة من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي والذين شددوا أن مصر نظمت البطولة بمستوى متميز ووفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي للعبة قبل انطلاق البطولة والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 7 يونيو الجاري.

وضمت اللجنة المنظمة كلا من: ياسر زايد مدير البطولة، نهاد زايد المدير التنفيذي للإتحاد المصري للجمباز ورئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني انسات، الدكتور محمد علي رئيس اللجنة الفنية للجمباز الفني للرجال، ثروت حلمي نائب مدير البطولة، هشام عبد الحميد مدير إدارة المبيعات، محمد هشام المدير المالي، شريف العلايلي مهندس إدارة الاتصالات، عمرو عزت مسؤول التسجيل الالكتروني، دكتور احمد مسعد مدير الإدارة الطبيه، دينا نور الدين وهبه البوريني لجنة استقبال كبار الزوار، مهندس جاسر أحمد مشرف إدارة تصوير البطولة، احمد عزت مسؤول لجنة الانتقالات والاعاشة، نيلسي دانيلز مسؤول الإذاعة الداخلية.