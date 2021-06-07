شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعادل مع سيراميكا وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل نادي سيراميكا كليوباترا مع فريق البنك الأهلي، بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء اليوم.

سجل سيف تقا الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا، بعد مرور ١٧ دقيقة من الشوط الأول، و سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مجريات الشوط الأول وأضاع الفريق أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى المدير الفني لسيراميكا كليوباترا كابتن ضياء السيد عدد من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين.

وضغط فريق البنك الأهلي مع بداية الشوط الثاني، لتحقيق التعادل، وسط تألف لافت لحارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا محمد جمال، الذي تصدى للعديد من الهجمات، واستطاع محمد فخري لاعب وسط البنك الأهلي أن يحرز هدف التعادل بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

قدم الطرفان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف المباريات المحلية.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لخوض مباراة المصري بالجولة السادسة والعشرين يوم ١٦ يونيو الجاري.