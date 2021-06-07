شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يعلق على مجموعة مصر في الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، أن معسكر المنتخب الأوليمبي يسير بشكل جيد وأجواء تنافسية من أجل المشاركة في أوليمبياد طوكيو.

وأضاف: «كل اللاعبون يفكرون في القائمة النهائية للأولمبياد ولكن التفكير لا يؤثر على تركيز أي لاعب والكل يريد أن يقدم 100% من مستواه والجميع يلعب بروح إيجابية من أجل المشاركة في الأوليمبياد».

وأكمل: «قد تحدث أي ظروف ولاعب يدخل القائمة مكان لاعب آخر ولذلك يجب على الجميع أن يستعد جيدا».

واختتم حديثه حول مجموعة مصر في أولمبياد طوكيو «مجموعة منتخب مصر في الأولمبياد قوية وإذا وقعنا في أي مجموعة أخرى كنا سنقول إنها قوية أيضا، ولكن هذا أمر واقع وسنقدم أقصى ما لدينا بدن تقصير من أجل الوصول لأبعد نقطة».

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثالثة القوية التي إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.