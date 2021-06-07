شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلي تبدأ تسويق الشحات خليجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، في تسويق حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم، في الدوريات الخليجية، تمهيدًا لرحيله عن الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بدأت في تسويق حسين الشحات، في الخليج، تمهيدًا لانتقاله لأحد الأندية على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، في ظل تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية.

وتلقى حسين الشحات، عرضًا من أحد الأندية القطرية في الأيام الماضية، ولكن يرغب النادي الأهلي في الانتظار وتسويق اللاعب خليجيًا، من أجل الحصول على أعلى مقابل مادي من وراء إعارته، خاصة بعد المقابل المادي الكبير الذي تم التعاقد به معه والذي تخطى الـ100 مليون جنيه.

يُذكر أن حسين الشحات، انضم للنادي الأهلي في يناير 2019 قادمًا من فريق العين الإماراتي، لمدة 4 سنوات ونصف الموسم، ولم يُقدم اللاعب المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق الأحمر، الأمر الذي جعل الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يرحب برحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.