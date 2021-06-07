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محمد عبد المنصف في مواجهة حراس الزمالك الثلاثة.. بالأرقام

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القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة، أن كل عناصر النجاح متواجدة حاليا في نادي الزمالك، ولو رجعت سألعب أساسيا على حراس الأبيض الثلاثة.

وأضاف عبد المنصف، في تصريحات لقناة أون تايم: "لا يزال أمامى وقت للاستمرار في اللعب والسن مجرد رقم، وأحلامى وطموحاتى بلا حدود، ولكن التوقيتات ظلمتنى في مسيرتي الكروية، خاصة في الزمالك، وقادر على النجاح في الزمالك؛ لأن كل عناصر النجاح موجودة حاليا".

وأردف: "لو رجعت الزمالك حاليا ألعب أساسى على حراس الزمالك فنيا، رغم احترامى لهم؛ لأن الأرقام والكلين شيت والتصدى لركلات الجزاء لصالحى بمسافة، ومشكلة الزمالك في التغيير المستمر في مركز حراسة المرمى".

وبعد هذه التصريحات نرصد أرقام محمد عبد المنصف في مواجهة حراس الزمالك هذا الموسم، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي:

أرقام محمد عبد المنصف 2da1139d4d.jpg
 

لعب محمد عبد المنصف مع وادى دجلة 25 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن، مقسمة إلى 24 لقاء في الدورى وواحدة في الكأس.

استقبل: 33 هدفا

كلين شيت: 6 مباريات

دقائق المشاركة: 2270

أرقام محمد عواد
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لعب: 8 مباريات فقط مع الزمالك "7 في الدوري، ومباراة في كأس مصر أمام الإسماعيلي".

استقبل: 7

كلين شيت: 2

دقائق المشاركة: 720

أرقام محمد أبو جبل 910303882a.jpg
 

لعب: 16 مباريات مع الزمالك في جميع المسابقات، "14 في الدوري و1 دوري أبطال أفريقيا، ومباراة في كأس مصر".

استقبل: 8

كلين شيت: 9

دقائق المشاركة: 1440

محمود جنش
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لعب: 9 مباريات مع الأبيض هذا الموسم، 5 في دوري أبطال أفريقيا و4 في الدوري.

استقبل: 9

كلين شيت: 4

دقائق المشاركة: 810

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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