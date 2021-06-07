شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدربين مصريين يدخلون دائرة اهتمامات بيراميدز خلفا لأروابارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث إدارة نادى بيراميدز، عن بديل قوي للأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعدما اتخذت الإدارة قرارا بعدم استمرار الخواجة لنهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه لم يتم الاستقرار على موعد تنفيذ القرار.

وتأهل بيراميدز لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه الرجاء مرة أخرى فى نفس النسخة من المسابقة، مما جعل الإدارة تنقسم ما بين مؤيد لاستغلال فترة التوقف الدولى وتوجيه الشكر للخواجة الأرجنتينى وإسناد المهمة لمدير فنى مصرى يستطيع استعادة هيبة الفريق السماوى، ورآى آخر تمسك باستمرار المدرب لحين الانتهاء من مواجهتى الرجاء؛ للحفاظ على استقرار الفريق.

وبعد التفكير في مدرب مصري نستعرض أبرز 4 مدربين في مصر حاليا قادرون على تولى المهمة:

علي ماهر

يعد علي ماهر، مدرب نادي المصري البورسعيدى، من أبرز المدربين في الدوري هذا الموسم، بعدما قاد المصري للمركز الثالث برصيد 40 نقطة خلف الأهلي بنقطة مع وجود 6 مباريات مؤجلة للأهلي، بعدما عانى الفريق الموسم الماضى من تراجع النتائج.

ويقدم المصرى مع علي ماهر مستويات مميزة، مما يمنح بيراميدز الثقة في اختيار على ماهر لقيادة الفريق الفترة المقبلة، ولكن سيتوقف الأمر على موافقة إدارة المصري.

أحمد سامي

ثاني المرشحين هو أحمد سامى، مدرب نادي سموحة، بعدما قاد الفريق السكندري لتقديم مستويات قوية، واستطاع أن يُسقط الأهلي بهدفين مقابل هدف ليكون أول فريق يهزم الأهلي، قبل أن يأتي غزل المحلة ويفعلها مرة أخرى.

ونجح أحمد سامي في قيادة سموحة للمركز الرابع برصيد 37، وجعل منه ندا قويا لباقى الفريق، وأصبح الفريق متكاملا نوعا ما، ولم يسقط إلا مرتين فقط هذا الموسم، وكان ذلك على يد الزمالك.

حسام حسن

يعد حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، أحد المرشحين لقيادة الفريق السماوى، بعدما قاد زعيم الثغر للمركز السابع، على الرغم من سوء التوفيق الذى لازم الفريق في الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن حسام حسن كانت له تجربة مع بيراميدز إلا أنها لم تدم طويلا، وستكون عودته مرة أخرى مكسبًا للنادي السماوى؛ لأنه يعلم الأجواء داخل النادي.

إيهاب جلال

آخر المرشحين هو إيهاب جلال، مدرب الإسماعيلى الحالي، الذى نجح في انتشال الدراويش من مراكز الهبوط في مؤخرة الدوري، بعدما حقق 5 انتصارات متتالية أعادت للفريق الآمال في البقاء في الدوري، والاقتراب من مراكز متقدمة حال الاستمرار على نفس النهج.

ويعد إيهاب جلال أحد أصعب الاختيارات؛ لأن من الصعب أن يفرط الإسماعيلى في المدرب للرحيل لبيراميدز، في ظل الظروف الصعبة التي كان يعانى منها الفريق.

ومن المقرر أن تكون مباراة الذهاب بين بيراميدز والرجاء في التاسعة من مساء يوم 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي، على أن تُجرى مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر في كازابلانكا.