شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي: الأهلي لم يفاوضني للعودة وأحترم قرار استبعادي من المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حمدي، لاعب مونتريال الكندي، أنه يشارك مع فريقه بشكل أساسي، ومستمر في تجربته بالدوري الكندي، مشيرا إلى أنه خرج إعارة لمدة عام، ويتمنى أن تكون خطوة للانتقال إلى ناد أقوى، وهناك بند يحق لنادي مونتريال شرائه.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "لا يوجد ناد مصري تواصل معي من مصر، سواء الأهلي أو غيره، وأركز مع فريقي بشكل جيد لتقديم مستويات قوية".

وأضاف: "كنت أتمنى التواجد مع المنتخب الأولمبي والمشاركة في الولمبياد، ولكن القرار يرجع للمدير الفني وأحترم قرار استبعادي، وأتمنى أن يكون لي دور مع المنتخب الأول في الفترة القادمة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري دربني وقت تواجدي مع الأهلي ويعلم قدراتي جيدا".

واختتم: "كل تفكيري مع الفريق يتركز في الظهور بمستوى قوي، وأتمنى أقدم مستويات تليق بالنادي وبي وبعدها أفكر في خطوتي المقبلة".