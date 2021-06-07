شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مكافآت جديدة في دجلة لتحفيز اللاعبين وتحقيق معجزة البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، والقائم بأعمال مدير الكرة، لائحة مكافآت جديدة للاعبي فريقه، تحفيزا لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم، حيث يقبع في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب والمرشح للهبوط للقسم الثاني.

وسيعرض عبد المنصف اللائحة الجديدة على مجلس إدارة نادي وادي دجلة لاعتمادها والعمل بها بداية من المباراة المقبلة للفريق أمام الجونة يوم 22 يونيو الجاري، والتي يأمل أن تكون نقطة استعادة الثقة للاعبين.

في سياق متصل، كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة في نادي وادي دجلة، أن تعيينه مؤخرا مديرا للكرة لا يتعارض مع مهامه كحارس مرمى للفريق قائلا: "تعييني الهدف منه إرساء النظام داخل الفريق، ووضع قرارات صارمة حتى يعود الفريق لمساره الصحيح، ولن يتعارض هذا مع دوري كحارس وقائد للفريق".

وتابع عبد المنصف، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "البعض تساءل كيف سأخصم من نفسي حال وجود عقوبات على الفريق، لكني أحسم هذا الجدل، بأني كقائد وقدوة لباقي الفريق ومعظمهم من الشباب الصاعدين، سيكون الخصم لنفسي 5 أضعاف الخصم لزملائي".

وثمّن "أوسة" قرار تعيين فرد في الفريق في منصب مدير الكرة، موضحا أن القرار هو أصل الاحترافية؛ لأن اللاعب أو الحارس هو أكثر شخص قريب من أزمات الفريق وقادر على حلها، موضحا أن دجلة إدارة محترفة، لكن كون القرار جديدا على الكرة المصرية فمن الطبيعي أن يثير جدلا.

وأوضح حارس مرمى وقائد الفريق الدجلاوي: "الناس فاهمة إن مهمة مدير الكرة هي العقوبات فقط، مدير الكرة له وظائف متداخلة، منها الاستماع لمشاكل اللاعبين وحلها، لماذا نصدر الجانب المظلم في الوظيفة، العقوبات هي جزء من الوظيفة، ولا يجب أن نختزل مهمة مدير الكرة في فكرة معاقبة اللاعبين.

وقرر مسئولو نادي وادي دجلة تعيين محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق قائما بأعمال مدير الكرة في الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة عبد الباقي جمال الذي تولى المسئولية خلفا للمدير الفني التشيلي ماريو سالاس.

ويتولى عبد المنصف المسئولية كقائم بأعمال مدير الكرة بنادي دجلة، بجانب دوره كحارس مرمى وقائد للفريق، وجاء القرار في ضوء حرص الإدارة على توفير مناخ جيد بينهم وبين اللاعبين في الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق، محتلا المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة.