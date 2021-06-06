شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يوافق علي تمديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابلغ المغربي اشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب، موافقته علي تمديد عقده مع الزمالك لموسمين جديدين.

وينتظر أن يعقد مسؤولو اللجنة اجتماعاً مع بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق علي كافة التفاصيل المادية الخاصة بتمديد التعاقد.

ويسعي مسؤولو اللجنة لحسم العديد من الملفات الخاصة بالفريق الكروي الأول وفي مقدمتها تمديد عقود اللاعبين الذي يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في تجديد عقودهم.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة اسوان المقررة يوم 17 من يونيو الجاري والتي ستجري ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون للدوري