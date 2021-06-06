شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من عبد الواحد السيد لـ«ساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه عبد الواحد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك الأسبق، رسالة نارية إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط لفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويأتي ذلك بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي الابيض والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وقال عبد الواحد السيد، لفرجاني ساسي في تصريحات تلفزيونية : «جمهور الزمالك مرتبط بك ارتباط غير عادي وكلنا بنحبك، خاصة أنك لاعب مميز، ولكن إمكانيات النادي لا تسمح بدفع الراتب الذي طلبته».

وأضاف : «نادي الزمالك أكبر من أي لاعب ولن يقف على أحد، هناك أساطير اعتزلوا ونادي الزمالك مستمر"، مضيفأ :"اللي يشتري نادي الزمالك الجمهور يضعه فوق راسه».

وأكمل : «إدارة الزمالك رفضت تنفيذ مطالبك المالية، لآنها ترغب في وضع نظام في تجديد عقود اللاعبين، خاصة أن هناك 9 لاعبين سيتم تجديد عقودهم في الفترة المقبلة».

ووجه عبد الواحد السيد، رسالة إلى إدارة الزمالك قائلا: «يجب أن يتم وضع بند في عقود اللاعبين بالحصول على بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا في كل موسم، من أجل تنفيذ جميع طلباته المالية».