شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يواجه بيراميدز في أغسطس ضمن مؤجلات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات الدوري الممتاز، بداية من الجولة الـ26 وحتى نهايته إضافة لموعد مؤجلة الإسماعيلى مع بيراميدز والتى ستقام يوم يوم ٢ أغسطس المقبل بإستاد الدفاع الجوي.

وأوضح اتحاد الكرة في خطابه أن مواعيد مباريات الجولات 32،33 و34 سيتم تحديدها لاحقا لمراعاة موقف الفرق وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

وكشف اتحاد الكرة عن موعد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز، ووضع عدد من المباريات خلال فترة مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية.

ووفقاً للجدول المعلن، من المقرر أن ينتهي الدوري يوم 26 من شهر أغسطس.