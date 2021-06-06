شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تهزم كرواتيا وديا قبل «اليورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب بلجيكا على منافسه كرواتيا بهدف دون رد، في إطار المباريات الاستعدادية لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

شهد اللقاء أداء قوي من جانب المنتخب البلجيكي الذي حاول الضغط هجومياً من خلال الكرات العرضية وهو ما أسفر عن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38 بأقدام لوكاكاو، وظهر لوكا مودريتش، قائد كرواتيا، بمستوى جيد ومرر أكثر من كرة حاسمة.

وتعد هذه المواجهة هي الأخيرة للمنتخبين قبل البطولة القارية المنتظرة حيث تقع كرواتيا في المجموعة الرابعة رفقة «التشيك - إنجلترا - إسكتلندا»، وتتواجد بلجيكا في المجموعة في المجموعة الثانية مع «الدنمارك - فنلندا - روسيا».