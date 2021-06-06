شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يكشف مصير عمر رضوان من المشاركة في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، في تصريحات تليفزيونية أن عمر رضوان حارس مرمي المنتخب الأوليمبي، يمتلك فرص كبيرة للمشاركة في الأولمبياد المقبلة.

وضم شوقي غريب أربعة حراس لتجمع المنتخب الأوليمبي الحالي وهم محمد صبحي- محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

وقال غريب إن رضوان من الحراس المتميزين وبمجرد تخلصه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً سينضم علي الفور لمعسكر المنتخب بشرط ان يكون جاهز من الناحية الفنية والبدنية، خصوصاً أنه من القوام الأساسي للمنتخب الأوليمبي.