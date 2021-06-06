شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تلغي ودية ليتوانيا بعد إصابة «بوسكيتس» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد معسكر منتخب إسبانيا حالة قلق خلال الساعات الأخيرة بعدما أصيب سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا، فيما جاءت باقي نتائج أفراد البعثة واللاعبين سلبية.

وقرر الاتحاد الإسباني إدخال بعثة المنتخب الأول في عزل للتأكد على سلامتهم قبل خوض منافسات اليورو 2020.

وأسند الاتحاد إلى منتخب الشباب مهمة خوض مواجهة ليتوانيا الودية التي كان من المقرر أن يخوضها المنتخب الأول يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد للبطولة القارية الشهيرة.