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تقسيمة قوية للاعبي الزمالك وتدريبات خاصة لثلاثة لاعبين استعداداً لمواجهة أسوان

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.

و أدى الثلاثي محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الايمن للفريق، تدريبات إضافية وذلك بعد انتهاء تدريب الفريق مساء اليوم الاحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وخاض عواد تدريبات بدنية عقب المران في حين أدى كل من طارق حامد والمثلوثي تدريبات بالكرة. ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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