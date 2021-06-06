شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الزمالك وتدريبات خاصة لثلاثة لاعبين استعداداً لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.
و أدى الثلاثي محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وطارق حامد لاعب وسط الفريق والتونسي حمزة المثلوثي الظهير الايمن للفريق، تدريبات إضافية وذلك بعد انتهاء تدريب الفريق مساء اليوم الاحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وخاض عواد تدريبات بدنية عقب المران في حين أدى كل من طارق حامد والمثلوثي تدريبات بالكرة. ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.