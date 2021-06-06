تقسيمة قوية للاعبي الزمالك وتدريبات خاصة لثلاثة لاعبين استعداداً لمواجهة أسوان

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك خلال تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض التقسيمة في وسط الملعب، حيث تستمر المجموعة التي تفوز في الملعب ويتم استبدال المجموعة الخاسرة بالمجموعة الثالثة.