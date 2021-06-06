شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يلبون طلب أحد أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على على تلبية طلب محمد عادل شاهين أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم.
والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مساء اليوم الأحد.
وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.
وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران. ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.