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لاعبو الزمالك يلبون طلب أحد أصحاب الهمم

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على على تلبية طلب محمد عادل شاهين أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم.

والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مساء اليوم الأحد.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية وإطالات في مجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وقام الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون بالإشراف على التدريبات البدنية قبل بدء المران. ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الممتاز.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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