لاعبو الزمالك يلبون طلب أحد أصحاب الهمم

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبو الفريق على على تلبية طلب محمد عادل شاهين أحد مشجعي القلعة البيضاء من أصحاب الهمم بحضور تدريب اليوم.

والتقط لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني للزمالك الصور التذكارية مع المشجع قبل انطلاق التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة مساء اليوم الأحد.