شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الضامة تعاود حازم إمام قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاودت آلام العضلة الضامة حازم إمام، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك وحالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية للزمالك الأحد، استعداداً لمواجهة أسوان في الدوري.

وشارك حازم إمام في التدريبات التأهيلية، داخل صالة الجيمانيزيوم مع الثلاثي، محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني.

ويعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

وطلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق من الدكتور محمد أسامة إعداد تقرير طبي عن حالة اللاعبين الأربعة وإطلاعه عليه قبل مران الاثنين، للوقوف على حالة كل لاعب.

