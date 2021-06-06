شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير أجايي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سوف يعقد جلسة مع لجنة التخطيط وسيد عبد الحفيظ، خلال الـ48 ساعة المقبلة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بفريق الكرة على رأسها الصفقات الجديدة وملف اللاعبين الراحلين عن الفريق، خلال الميركاتو الصيفي.

وسيتم خلال الجلسة أيضًا اتخاذ القرار النهائي بشأن النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق، بشأن تجديد التعاقد معه والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، أو بيعه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خوفًا من توقيعه لأي من الأندية في يناير المقبل، ورحيله عن النادي في صفقة انتقال لاعب حر.

يُذكر أن لاعبي النادي الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 6 أيام، حيث من المقرر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية بداية من يوم الخميس المقبل، لبدء الاستعداد لمباراة الترجي التونسي، المقرر لها 19 يونيو الجاري، على استاد رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.