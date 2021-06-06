شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد الكرة المصري، عن مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء جدول المباريات كالتالي: الزمالك ضد أسوان يوم 17 يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين على استاد القاهرة.

الزمالك ضد مصر للمقاصة يوم 28 يونيو الجاري في الجولة السابعة والعشرين على استاد السويس.

الزمالك ضد غزل المحلة يوم 5 يوليو المقبل في الجولة الثامنة والعشرين على استاد القاهرة.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري يوم 7 أغسطس في الجولة التاسعة والعشرين.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 12 أغسطس في الجولة الثلاثين.

الزمالك ضد وادي دجلة يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين.

الزمالك ضد سيراميكا أحد يومي 18 أو 19 أغسطس بالجولة الثانية والثلاثين.

الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 22 أو 23 أغسطس بالجولة الثالثة والثلاثين.

الزمالك ضد البنك الأهلي أحد يومي 25 أو 26 أغسطس في الجولة الأخيرة للدوري.