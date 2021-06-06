شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصعد 12 ناشئًا للمران مع الفريق الأول استعدادًا لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة باتريس كارتيرون بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول لتعويض غياب اللاعبين الدوليين والمصابين.

وصعد الجهاز الفني كلا من، رضا العميد ومحمد حسام بيسو ومحمد قنديل وحمدي علاء وحاتم محمد وياسين مرعي، بخلاف يوسف أسامة وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل وسيف جعفر وأحمد نادر السيد والسيد عطية الذين تم تصعيدهم من قبل، فيما خاض عواد وحامد والمثلوثي تدريبات إضافية.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.