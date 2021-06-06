شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتحفظ علي مستوى «المثلوثي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك تحفظه علي مستوى التونسي حمزة المثلوثي.

وحدد كارتيرون، برنامجا تدريبيا مكثفا، ليؤديه اللاعب على فترتين للارتقاء بقدراته البدنية.

ويتضمن البرنامج المران على فترتين الأولى بأداء التدريبات الجماعية مع لاعبي الفريق على أن تكون الفترة الثانية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويستعد الزمالك، لمواجهة أسوان المقررة منتصف يوم 17 من يونيو الجاري استعدادا ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين للدوري.