شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين .. دي بروين ينضم لقائمة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن الفائز بجائزة لاعب الموسم في البريميرليج، وحصل عليها صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين بعد موسم كبير مع بطل الدوري الإنجليزي 2020/2021، مانشستر سيتي.

وساهم كيفن دي بروين في تسجيل 18 هدفًا في الدوري خلال الموسم المنصرم (سجل 6 وصنع 12) خلال 25 مباراة فقط (23 مباراة بشكل أساسي) ليتوج بالجائزة الأعلى شأنًا على مستوى الجوائز الفردية في الكرة الإنجليزية للموسم الثاني على التوالي، بعد الموسم الماضي.

وتفوق دي بروين على قائمة ضمت 3 من زملائه في الفريق وهم إيلكاي جوندوجان، فيل فودين وروبن دياز، بجانب نجم مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز، وهداف الدوري ونجم توتنهام، هاري كين.

وجاء اختيار دي بروين على حساب زميله البرتغالي روبن دياز الذي كان توج بجائزة لاعب الموسم من البريميرليج (جائزة المسابقة) ولاعب الموسم من رابطة كتاب كرة القدم، وكان المرشح الأبرز لهذه الجائزة، لكن زميله البلجيكي حصل على أعلى الأصوات ليفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي.

وأصبح دي بروين هو ثالث لاعب فقط في عهد البريميرليج يتوج بهذه الجائزة لموسمين على التوالي (2019/2020 و2020/2021) بعد تييري هنري (في 2002/2003 و2003/2004) وكريستيانو رونالدو (2006/2007 و2007/2008).

ويعد دي بروين هو اللاعب الوحيد في عهد البريميرليج من مانشستر سيتي الذي توج بهذه الجائزة، على الرغم من تتويج النادي بلقب المسابقة في 5 مناسبات مختلفة.