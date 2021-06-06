شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ضمن تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن التشكيل الأفضل خلال منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2020- 2021.
وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعدما قدم أداء متميزا واحتل وصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 22 هدفا وبفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون «مانشستر سيتي».
خط الدفاع: لوك شو «مانشستر يونايتد» - جون ستونز «مانشستر سيتي» - روين دياز «مانشستر سيتي» - جو كانسلو «مانشستر سيتي».
خط الوسط: كيفين دي بروين «مانشستر سيتي» - برونو فيرنانديز «مانشستر يونايتد» - جوندوجان «مانشستر سيتي».
خط الهجوم: محمد صلاح «ليفربول» - هاري كين «توتنهام» - سون مين «توتنهام».
ويتواجد في التشكيل الأفضل لموسم الدوري الإنجليزي 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي بعدما حقق اللقب بفارق 12 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد.