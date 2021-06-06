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صلاح ضمن تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن التشكيل الأفضل خلال منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2020- 2021.

وشهد التشكيل تواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ، بعدما قدم أداء متميزا واحتل وصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 22 هدفا وبفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم توتنهام.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون «مانشستر سيتي».

خط الدفاع: لوك شو «مانشستر يونايتد» - جون ستونز «مانشستر سيتي» - روين دياز «مانشستر سيتي» - جو كانسلو «مانشستر سيتي».

خط الوسط: كيفين دي بروين «مانشستر سيتي» - برونو فيرنانديز «مانشستر يونايتد» - جوندوجان «مانشستر سيتي».

خط الهجوم: محمد صلاح «ليفربول» - هاري كين «توتنهام» - سون مين «توتنهام».

ويتواجد في التشكيل الأفضل لموسم الدوري الإنجليزي 6 لاعبين من فريق مانشستر سيتي بعدما حقق اللقب بفارق 12 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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