شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بروين» يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد البلجيكي كيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020- 2021 والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين.

وأصبح دي بروين ثالث لاعب في تاريخ المسابقة الشهيرة يفوز بالجائزة في موسمين على التوالي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد والفرنسي هنري مع آرسنال.

وقال البلجيكي بعد إعلان فوزه بالجائزة «أشعر بشرف وفخر كبيرين لحصولي على هذه الجائزة مرتين على التوالي».

وقدم دي بروين موسما رائعا مع فريقه مانشستر سيتي وتمكن من قيادته للتتويج بالدوري الإنجليزي وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.