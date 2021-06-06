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«دي بروين» يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد البلجيكي كيفين دي بروين جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2020- 2021 والتي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين.

وأصبح دي بروين ثالث لاعب في تاريخ المسابقة الشهيرة يفوز بالجائزة في موسمين على التوالي بعد البرتغالي مع مانشستر يونايتد والفرنسي هنري مع آرسنال.

وقال البلجيكي بعد إعلان فوزه بالجائزة «أشعر بشرف وفخر كبيرين لحصولي على هذه الجائزة مرتين على التوالي».

وقدم دي بروين موسما رائعا مع فريقه مانشستر سيتي وتمكن من قيادته للتتويج بالدوري الإنجليزي وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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