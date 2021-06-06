شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالمعاطي زكي يرد على شائعة وفاته.. ووليد سليمان يوجه له رسالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي متابعيه بعد انتشار شائعة حول وفاته على إثر أزمة صحية ألمت به منذ نحو أسبوع نقل بسببها إلى المستشفى.

وكتب أبوالمعاطي زكي على صفحته الرسمية بـ فيس بوك: «أنا بخير والحم لله.. ولا صحة لشائعة وفاتي».

جاء ذلك ردا على إحدى الصفحات التي نشرت خبرًا جاء في نصه: «الإعلامي أبوالمعاطي زكي في ذمة الله.. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته» وأرفقت المنشور بصورة لـ أبو المعاطي زكي .

من جانبه حرص الكابتن وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم للإعلامي أبوالمعاطي زكي خلال أزمته الصحية.

وكتب وليد سليمان تعليقًا على منشور أبوالمعاطي زكي: «ربنا يبارك في عمرك وحمدلله على السلامة».

ودخل أبوالمعاطي زكي في عدة أزمات ودعاوى قضائية مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسبب رده على عدة تصريحات ضده أدلى بها الأخير على قناة الزمالك ومن خلال حسابه على تويتر وفيسبوك، وكذلك الناقد الرياضي عبد الناصر زيدان ، ما اعتبرها أبوالمعاطي سبًا وقذفًا بحقه، حيث كان يدافع عن النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب الذي ناله هو الآخر نصيب كبير من هجوم مرتضى منصور من خلال قناة الزمالك وحسابات التواصل الاجتماعي.

كان أبوالمعاطي زكي أعلن في 1 يونيو الجاري إصابته بأزمة صحية عنيفة وجلطة في القلب وإجراء عملية قسطرة في القلب.

وكتب أبوالمعاطي حينها: «وجدنا كل معاملة طبية حسنة من المستشفى.. نحمد الله ونشكره حتى يرضى وبعد الرضا.. وندعو الله أن يحفظكم وكل أحبابكم، وأن ينعم علينا سبحانه بنعمة الشفاء والصحة والعافية».