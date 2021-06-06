شكرا لقرائتكم خبر عن فوكينا يهزم ديلبونيس ويبلغ دور الثمانية في فرنسا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: (رويترز)

تأهل أليخاندرو ديفيدوفيتش فوكينا لدور الثمانية في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرته، الأحد، بعد تغلبه على فيدريكو ديلبونيس بنتيجة 6-4 و6-4 و4-6 و6-4 في فرنسا المفتوحة للتنس.

وقضى فوكينا أكثر من 10 ساعات بالفعل على ملاعب رولان جاروس؛ إذ احتاج إلى الفوز في خمس مجموعات مرتين، لكن اللاعب الإسباني كان الأفضل على أرض الملعب وركض في أرجاء الملعب بسهولة ويسر وسدد ضربات متقنة.

وعلى الرغم من تأخره 3-1 في المجموعة الأولى فاز فوكينا في أربعة أشواط متتالية ثم حسم المجموعة لصالحه.

وتحسن أداء الإسباني في المجموعة الثانية عندما انتصر في خمسة أشواط متتالية مع تأثر أداء ديلبونيس بالأخطاء السهلة.

وقاوم ديلبونيس في المجموعة الثالثة مع تراجع فوكينا قليلاً، لكن اللاعب الإسباني استعاد تألقه في المجموعة الرابعة واستفاد من الفرصة الوحيدة لكسر الإرسال في المجموعة ليتأهل إلى الدور التالي. ويلعب فوكينا في دور الثمانية ضد ألكسندر زفيريف، أو كي نيشيكوري.