شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك: الفوز في مباراة تايلاند طريق التأهل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الأول، الأحد، أهمية تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام تايلاند ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023 والمباريات الأخرى حتى يضمن منتخبنا التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات.

وقال مارفيك خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الإمارات لكرة القدم مساء اليوم بقاعة المؤتمرات في نادي الوصل بحضور لاعب المنتخب عبدالله رمضان إن " الأبيض" يمتلك الثقة المطلوبة في المرحلة الحالية و سيدخل مواجهة الغد بقوة أكبر لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بعد أن خسر آخر مباراة جمعته مع المنافس نفسه مؤكدا احترامه الكامل لمنتخب تايلاند.

و كشف عن سعي الجهاز الفني لتثبيت طريقة و استراتيجية لعبه خاصة بالأبيض تناسب قدرات لاعبيه موضحا أن بعض التفاصيل قد تتغير خلال المباريات القادمة لأن مثل هذه التفاصيل تصنع الفارق خاصة و أن المنتخبات تختلف عن بعضها و تتبع أساليب متباينة.

وتحدث المدرب عن الإختلاف بين المواجهة السابقة أمام تايلاند و مباراة الغد .. لافتا إلى أن مستوي منتخبنا تحسن كثيرا عن آخر مواجهة له مع منتخب تايلاند .

و نوه إلى أن منتخبنا الوطني الأول لديه إضافات عززت التشكيلة كثيرا مثل اللاعب كايو و ليما إضافة إلى التطور الكبير في مستوى عبدالله رمضان الذي قال إنه يقدم أداء رائعا إلى جانب العديد من العناصر المهمة التي جعلت المنتخب أقوى.

و عن أكبر التحديات التي تواجه المنتخب قال مارفيك : " التحدي الأكبر الجانب البدني وهو تحد يواجه كل المنتخبات لأن المباريات متتالية وفي فترة قصيرة إضافة إلى الطقس الحار و الرطوبة .. و من حسن حظنا أننا نملك فريقا مميزا عمل علي تحسين لياقته بقوة خلال فترة الإعداد وهو ما جعله في وضع أفضل".

و أكد أنه حتى الآن لا يستطيع الجزم بتأهل المنتخب إلى المرحلة المقبلة موضحا أن الأبيض أدى مباراة جيدة أمام ماليزيا و أنه راض عن أدائه خلالها بنسبة 75 في المائة مشيرا إلى صعوبة المواجهات المقبلة وضرورة مواصلة الجهود لتحقيق الفوز في كل مواجهة من أجل ضمان التأهل.

من جانبه شدد لاعب منتخبنا الوطني الأول عبد الله رمضان على أهمية المباراة المقبلة موضحا أنها أهم من المواجهة السابقة أمام ماليزيا واعدا بتقديم كل ما يملك مع بقية زملائه لخدمة الأبيض وتحقيق النتيجة المطلوبة.. و أكد أن كل اللاعبين يدركون أهمية المباراة وضرورة الحصول على نقاطها لتعزيز حظوظ المنتخب في التأهل إلى المرحلة المقبلة.

و أعرب رمضان عن سعادته بالإشادة التى تلقاها من مدربه خلال المؤتمر الصحفي ومن الجماهير و الإعلام مؤكدا أنها تمنحه دافعا إضافيا لمواصلة العطاء مع المنتخب بروح معنوية عالية و تحفزه لتقديم المزيد ..

متمنيا أن يكون على قدر ثقة الجميع و أن يسهم مع بقية اللاعبين في تحقيق الهدف المنشود. (وام)