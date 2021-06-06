شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: تعودنا على الضغوط والمواقف الصعبة وقادرون على التحدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن فريقه قادر على البقاء في الدوري الممتاز، رغم صعوبة الموقف، بعدما احتل الفريق المركز قبل الأخير بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

وقال عبد الواحد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إحنا فريق تحديات، ليس هذا الموسم الأول الذي نعانى فيه من هذه الضغوطات، المواسم الأربعة الأخيرة نعانى من نفس الأمر، وهذا ضريبة تكوين فريق شاب صاعد يحتاج المزيد من الخبرات".

وأضاف المدرب العام لدجلة: "المتابعون يعرفون قدراتنا جيدا، تعادلنا مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري وبيراميدز، وخسرنا من فرق مع احترامي لها صغيرة، هذا دليل على أننا نملك مقومات النجاح، لكن بعض الخبرات يمكن أن تغير مسار بطولات وتاريخ فرق".

في نفس السياق، حسمت إدارة نادي وادي دجلة الجدل المثار حول هوية المدير الفني الجديد للفريق خلفا للتشيلي ماريو سالاس، الذي رحل عن الفريق مؤخرا بسبب سوء النتائج، قبيل مباراة المصري البورسعيدي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

واستقرت الإدارة بشكل رسمي على إسناد مهمة القيادة الفنية لـ عبد الباقي جمال بشكل رسمي وليس مؤقتا، ليتولى مسئولية الفريق في مرحلة حاسمة وصعبة ينافس فيها دجلة بصعوبة للهروب من شبح الهبوط.

وتطرق الاجتماع لبعض القرارات الخاصة بفريق الكرة، منها إعلان محمد عبد المنصف قائما بأعمال مدير الكرة، والذي انفرد به الخليج 365 قبل قليل.

وناقش الاجتماع خارطة الطريق للفترة المقبلة والتي يسعى خلالها دجلة للخروج من النفق المظلم والهروب من شبح الهبوط الذي يحاصر الفريق منذ بداية الموسم، حيث يقبع الفريق في المركز قبل الأخيرة برصيد 19 نقطة.