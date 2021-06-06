شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يتغلب على طول إجازة الأهلي بالجيم للحفاظ على لياقته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد سليمان، لاعب الأهلي، على أداء تدريبات تأهيلية في الجيم للحفاظ على لياقته البدنية، خشية من تأثرها بالسلب من طول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون، بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى الأربعاء القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على ملعب رادس بتونس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واطمأن الجهاز الطبي بالأهلي على حالة وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأحمر، بعد تعرضه لشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الودية ضد مصر للتأمين، واستلزمت خروجه وعدم استكمال اللقاء.

وقال مصدر بالنادي الأهلي، إن إصابة وليد سليمان بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى التدريبات الجماعية بدءا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون من قِبَل الجهاز الفني، قبل استئناف التدريبات تحضيرا لمباراة الترجي التونسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأولمبي برادس في العاصمة التونسي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.