شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفروسية يتألق في بطولة الجائزة الكبرى بسويسرا وزيادة يشارك رغم الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الجائزة الكبرى للفروسية "سانت جالن" والتي أقيمت في سويسرا، وحقق المنتخب السويدي المركز الأول، ثم جاء المنتخب الألماني ثانيا، والسويسري ثالثا، والمنتخب المصري في المركز الرابع.

بينما جاء باقي الترتيب كالتالي.: المكسيك في المركز الخامس، وإيطاليا في المركز السادس، والبرازيل في المركز السابع، وهولندا في المركز الثامن.

وعلى مستوى مسابقات الفردي حقق نايل نصار المركز الأول في تألق كبير للفارس المصري.

وشارك الفارس المصري محمد طاهر زيادة في مسابقات اليوم، رغم تعرضه للإصابة في حادث سير، ولكنه تمسك بالمشاركة في المنافسات رغم التحذيرات الطبية له بعدم المشاركة، ولكنه أصر على المشاركة لمساعدة المنتخب.

وكان المنتخب الهولندي يضم يورين دبل دم صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012، وشارك أيضا رودريجو باسوا نجل الأسطورة البرازيلية للفروسية ميلسون باسوا.

وعبر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية، عن سعادته الشديدة بالمستوى الكبير الذي قدمه الفرسان المصريون في البطولة.

وأضاف المهندس هشام حطب أنه متفائل بمستوى الفروسية المصرية في الفترة المقبلة، وأنه سيتم تحقيق المزيد من الإنجازات قريبا.