شكرا لقرائتكم خبر عن شهد سامى تتوج بذهبية أفريقيا للتايكوندو.. وسفيرة مصر بالسنغال تحضر المنافسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شهد سامى، بطلة مصر فى التايكوندو، ذهبية البطولة الأفريقية المقامة بالسنغال بعد اكتساحها بطلة المغرب والمصنفة الأولى على أفريقيا بنتيجة 15 - 6 لتحصد لقب البطولة الأفريقية بجدارة فى وزن تحت 46 كجم.

وحرصت السفيرة نهى خضر، سفيرة مصر بالسنغال، على زيارة بعثة منتخب التايكوندو في السنغال للشد من أزرهم فى منافسات بطولة أفريقيا للتايكوندو والاطمئنان على إقامة البعثة.

وتعد ذهبية شهد هى السابعة للبعثة المصرية بعدما حقق المنتخب فى اليوم الأول ذهبيتين عن طريق سيف عيسى وعبد الرحمن وائل بالإضافة إلى 4 برونزيات.