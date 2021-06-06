شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم الأهلي 58/71 فى أولى مواجهات نصف نهائي دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الاتحاد السكندرى من الفوز على الأهلى فى أولى مواجهات نصف نهائي دوري السوبر بنتيجة 58/71. وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية مواجهات نصف نهائي دوري السوبر التى يلتقى فيها الاتحاد مع الأهلي والزمالك مع الجزيرة.

وتمكن الاتحاد تحت قيادة أحمد مرعي من التقدم فى الربع الأول بنتيجة 13/17 واستمر التقدم مع صافرة نهاية الربع الثاني بنتيجة 27/33 .

وفى الربع الثالث واصل الاتحاد تقدمه على حساب الأهلي بنتيجة 41/49 قبل أن تنتهي المباراة لصالح فريق الاتحاد بنتيجة 58/71 .

وتقام المباراة الثانية الثلاثاء فى الثامنة والنصف مساء.