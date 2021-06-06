شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته بالعين السخنة استعدادا لجنوب أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، تدريباته على ملاعب وادي دجله السخنة ضمن استعدادات الفريق لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

جاءت تدريبات اليوم عى مرحلتين؛ الأولى في الجيم للارتقاء بالجانب البدني ثم التدريب الثاني وهو تخصصي، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مدافعين ومهاجمين، مجموعة المدافعين حيث الرقابة والالتزام والمهاجمين على استغلال كافة الفرص التي تسنح لهم، ثم تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب وشهدت تنافسا ساخنا بين اللاعبين.

أبدى شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب، رضاه عن أداء اللاعبين في رابع أيام التدريبات، وأكد غريب سعيه لاستغلال مباراتي جنوب أفريقيا في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في المشاركة.

يؤدي منتخب مصر الأوليمبي مرانه غدا على استاد السويس الذي يستضيف لقاء المنتخب الأولمبي وجنوب أفريقيا.



صلاح محسن فى مران المنتخب الاوليمبي



مصطفي شوبير فى مران المنتخب الاوليمبي