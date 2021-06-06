رمضان صبحي لمصراوي: لن نذهب إلى طوكيو من أجل التمثيل المشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز والمنتخب الأولمبي، أن الأمور تسير بشكل رائع داخل المعسكر استعدادا لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لاولمبياد طوكيو التي تنطلق يوليو المقبل.

وقال رمضان صبحي في تصريحات خاصة لمصراوي خلال تواجده في معسكر المنتخب الأولمبي:"بعد مرور 4 أيام المعسكر يسيير بشكل جيد، والجميع يركز لأن أولمبياد طوكيو اقتربت ونحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني شوقي غريب".

وأضاف: " المجموعة الحالية تسعى لكي تكون عند حسن ظن الجماهير المصرية، أمامنا مباراتين ضد جنوب إفريقيا وسنحاول الاستفادة منهما قبل السفر إلى طوكيو وتقديم شيء جيد للجماهير".

وأوضح، أن الجميع بالتأكيد يفكر في القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي المقرر أن يختارها شوقي غريب وتضم 18 لاعبا و4 لاعبين احتياطين قبل السفر إلى طوكيو.

وتابع:" كل لاعب يحاول تقديم كل ما لديه خلال المعسكر حتى يتم اختياره ومن الممكن أن يحدث بعض الأمور غير المتوقعة، لكن الكل يتدرب بشكل جيد ويسعى للتواجد وهذا أمر طبيعي".

وأشار إلى أن الاختيار في النهاية بيد المدير الفني وسيختار 22 لاعبا فقط، ومن سيكون ضمن الاختيارات سيدعمه الجميع ويدعوا الله أن يحالفه التوفيق.

وأكد صبحي أن المجموعة التي يتواجد بها منتخب مصر في طوكيو قوية، وهذا أصبح أمر واقع والجماهير تنتظر من اللاعبين تحقيق نتائج جيدة هناك في طوكيو.

وأتم لاعب بيراميدز تصريحاته:" ليس هدفنا التمثيل المشرف في طوكيو فأنا لا أحب هذه الكلمة، ولن نقصر في أي مباراة وسنبذل كل ما لدينا للوصول إلى أبعد نقطة".