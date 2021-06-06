مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موقفهم من جدول المباريات المتبقية للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر بالأهلي أن هناك دراسة للجدول الذي أعلن عنه اتحاد الكرة اليوم للمباريات المتبقية من مسابقة دوري we المصري.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي أنهم بالرغم من وجود ضغط كبير على فريق الكرة في المباريات التي تم الإعلان عنها ولكنهم لديهم نية صادقة في التعاون مع كافة أعضاء المنظومة الرياضية لإنهاء الموسم الكروي.

وأضاف: "ندفع ضريبة فوزنا بلقب دوري أبطال أفريقيا ثم المشاركة في مونديال العالم للأندية بقطر وخوض مواجهة السوبر الإفريقي ثم الإستمرار في النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وأوضح: "سبق وقام سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بحضور اجتماع اتحاد الكرة ممثلاً عن النادي وأك ان لديهم نية لمعاونة الجبلاية في انهاء الموسم.. الجهاز الفني يدرس الجدول الذي تم الإعلان عنه اليوم بعناية شديدة بالتنسيق مع بيتسو موسيماني المتواجد في بلاده".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي هو محل ملاحظة موعد السوبر المحلي الذي لم يتم تحديد له موعد ولكن أعتقد ان مسئولي اتحاد الكرة يدركون ذلك في الحسبان وسيتم ترتيب موعد عقب الإنتهاء من الموسم الجاري".