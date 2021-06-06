المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة جنوب إفريقيا الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

واصل المنتخب الأولمبي ،مساء اليوم الأحد، تدريباته علي ملاعب وادي دجلة السخنة ضمن استعدادات الفريق لمباراتي جنوب أفريقيا ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين "مدافعين ومهاجمين" وكانت مهمة مجموعة المدافعين التدرب على الرقابة والالتزام، اما المهاجمين تدربوا على استغلال كافة الفرص التي تسنح لهم ، ثم تقسيمه بين فريقين في منتصف الملعب وشهدت تنافس ساخن بين اللاعبين.

وجاءت تدريبات اليوم علي مرحلتين الأولى في الجيم للارتقاء بالجانب البدني ثم التدريب الثاني تخصصي.

ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الأولمبي مراته غدا علي ستاد السويس الذي يستضيف لقاء المنتخب وجنوب أفريقيا.

ومن جانبه، أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب رضاه عن أداء اللاعبين في رابع أيام التدريبات، مؤكدًا سعيه لاستغلال مباراتي جنوب أفريقيا في منح الفرصه لأكبر عدد من اللاعبين في المشاركة.

ووجه غريب الشرك لأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكره وأعضاء اللجنة لدورهم البارز في إنجاح معسكر الفريق والاتفاق على مباراتي جنوب أفريقيا من أجل توفير إعداد قوي للمنتخب قبل اعلان القائمه النهائيه والمحدد لها ٣٠ يونيو المقبل.