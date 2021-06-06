دي بروين لاعب العام في بريميرليج من رابطة اللاعبين المحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم.

وحصل دي بروين على جائزة فضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن فاز بها الموسم الماضي.

وتفوق دي بروين على المرشحين لهذه الجائزة وهم: برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، هاري كين لاعب توتنهام، إيلكاي جندوجان وفيل فودين وروبن دياز لاعبو مانشستر سيتي.

وفي السياق ذاته، فاز النجم الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب شاب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.