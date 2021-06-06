كرة سلة.. الاتحاد يبدأ نصف نهائي دوري السوبر بالفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استطاع فريق الاتحاد السكندري الفوز على منافسه الأهلي بنتيجة (71- 58) في المباراة الأولى بدور نصف النهائي بدوري سوبر السلة رجال.

الفريق السكندري فرض سيطرته على أحداث المباراة منذ البداية وحتى النهاية، حيث كانت نتيجة الفترة الأولى لـ"زعيم الثغر" (17 - 13).

رفاق إسماعيل أحمد واصلوا التفوق في الفترة الثانية بنتيجة (32-27)، كما جاءت نتيجة الفترة الثالثة للاتحاد (49 - 41).

الشوط الرابع لم يشهد وجود أي محاولة من الأهلي لتقليص الفارق حيث فرض فريق الاتحاد السكندري سيطرته لتنتهي المباراة لصالح "زعيم الثغر"

وتقام المباريات على صالة "برج العرب" بالإسكندرية، حيث تلعب المباريات بنظام Best Of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وأصبح الاتحاد السكندري بحاجة للفوز في مباراتين من أجل الوصول للمباراة النهائية في طريق حملة الدفاع عن لقبه والذي حققه الموسم الماضي على حساب الأهلي.

في المقابل، لا تزال الفرصة متاحة لرجال سلة الأهلي بشرط الفوز في ثلاث مباريات من أجل الوصول للمباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الاتحاد السكندري والأهلي يوم الثلاثاء المقبل على صالة ملعب "برج العرب".

ويلتقي الفائز من مباراة الاتحاد والأهلي الفائز من المباراة الثانية والتي تجمع بطل أفريقيا فريق الزمالك والجزيرة.