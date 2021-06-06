الميركاتو الصيفي 2021 | متى موعد فتح وغلق سوق الانتقالات الألماني؟

حدد الاتحاد الألماني لكرة القدم موعد فتح وغلق الميركاتو الصيفي 2021 الذي تترقبه الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

فضل اتحاد كرة القدم في ألمانيا تأجيل موعد فتح سوق الانتقالات الصيفي حتى يوم 1 يوليو 2021، كي لا يتأثر معظم عناصر المنتخب الألماني الأول ممن ينشطون في البوندسليجا بالعروض المقدمة لهم خلال بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

ويسعى منتخب ألمانيا تحت قيادة يواخيم لوف لتعويض خيبات الأمل التي أصابته في بطولة يورو 2016 وكأس العالم 2018، حيث ودع الناسيونال مانشافت من نصف نهائي اليورو على يد فرنسا، ثم من الدور الأول بمونديال روسيا على يد كوريا الجنوبية والمكسيك.

موعد فتح وغلق الميركاتو الصيفي 2021 في ألمانيا

ينطلق عمل أندية الدوري الألماني في الميركاتو الصيفي 2021 واعلان الصفقات الجديدة بدءًا من اليوم الأول من يوليو، على أن يُغلق سوق الانتقالات الصيفية يوم 31 أغسطس 2021.

وسيُتيح الاتحاد الألماني للأندية فرصة التسوق من جديد في الميركاتو الشتوي بدءًا من يوم 1 يناير 2022 حتى يوم 31 من الشهر نفسه.

وتمثل أندية “بايرن ميونخ وريد بول لايبزيج وبوروسيا دورتموند وفولفسبورج” الدوري الألماني في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم المقبل.

ونجح الثنائي آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن في إنهاء الموسم الماضي بالمركزين الخامس والسادس ليتأهلا إلى منافسات الدوري الأوروبي، بينما سيشارك فريق يونيون برلين صاحب المركز السابع في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليج).

وبدأ بايرن ميونخ تحركاته في الميركاتو الصيفي 2021 من قبل نهاية الموسم الماضي عندما قام بشراء المدافع الفرنسي “دايوت أوباميكانو” من ريد بول لايبزيج بمبلغ فاق الـ 40 مليون يورو، والظهير الأيسر الإنجليزي الشاب “عمر ريتشاردز” من ريدينج.

ورفض بايرن مواصلة التمسك بالمدافع النمساوي “دافيد ألابا” بتركه يرحله بالمجان نحو ريال مدريد، بالإضافة إلى لاعب الوسط الألماني أنجيلو شتيلير المنتقل بالمجان لنادي هوفنهايم.

وكانت لإدارة نادي ريد بول لايبزيج بعض النشاطات المُبكرة بفضل الأموال التي ربحتها جراء بيع دايوت أوباميكانو للبايرن وإبراهيما كوناتي لليفربول الانجليزي، ليتعاقد النادي مع بنجامين هينريشس من موناكو، وبريان روبي من أياكس، ومحمد سيماكان من ستراسبورج، وجوسكو جفارديول.