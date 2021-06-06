تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الامارات وتايلاند فى تصفيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023، والمقرر لها يوم غد الاثنين 7 يونيو 2021، لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة السابعة.

يستقبل استاد زعيبل بنادي الوصل بمدينة دبي، مباراة قوية ومهمة بين منتخب الامارات ونظيره التايلاندي، والذي سيسعي فيه الأبيض الى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحقق المنتخب الاماراتي عودة قوية بفوزه على منتخب ماليزيا بنتيجة 4-صفر، ويتطلع بالتالي إلى انتصار ثان على التوالي أمام تايلاند التي حققت نتيجة مفاجأة بتعادلها مع إندونيسيا بنتيجة 2-2.

وصعد منتخب الامارات للمركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز على تايلاند في مباراة يوم غد من أجل الصعود إلى صدارة المجموعة، لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة كأس آسيا 2023، بجانب تعزيز آمال الأبيض في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

ويتصدر المجموعة السابعة منتخب فيتنام برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين فقط عن منتخب الامارات الوصيف، ويأتي فى المركز الثالث منتخب تايلاند برصيد 9 نقاط، وفى المركز الأخير يأتي منتخب اندونيسيا بنقطة واحدة.

تاريخ مواجهات منتخب الامارات ومنتخب تايلاند

ألتقي منتخب الامارات ونظيره التايلاندي من قبل فى 12 مواجهة، بواقع 11 مباراة رسمية، ومباراة واحدة ودية، وتميل الأفضيلة للأبيض حيث حقق الفوز فى 6 مباريات، بينما حقق المنتخب التايلاندي الفوز فى 3 مباريات، وخيم التعادل على 3 مباريات.

كان لقاء الذهاب بين المنتخبين فى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، قد انتهت بفوز المنتخب التايلاندي بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ملعب تاماسات بمدينة براثومثاني التايلاندية يوم 15 أكتوبر 2019.

موعد مباراة الامارات وتايلاند فى تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تقام مباراة الامارات وتايلاند يوم غد الاثنين 6 يونيو 2021، وتنطلق فى تمام الساعة 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الامارات وتايلاند فى التصفيات المشتركة على قناة أبو ظبي الرياضية (1)، كما تُنقل على قناة دبي الرياضية (1)، وقناة الشارقة الرياضية.