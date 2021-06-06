شاهد فيديو اهداف انجلترا ورومانيا في تحضيرات يورو 2020 “راشفورد يسجل وهندرسون يُهدر”

شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا ورومانيا فى تحضيرات يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 6 يونيو 2021، والتي استضافها ملعب ريفرسايد ستديوم بمدينة ميدلزبره.

حقق منتخب انجلترا فوزاً خجولاً على رومانيا فى تحضيرات يورو 2020 بفضل هدف “ماركوس راشفورد” من ركلة جزاء، فى المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الاحد 6 يونيو 2021، على ملعب ريفرسايد ستديوم بمدينة ميدلزبره.

رغم الفوز، أثار منتخب إنجلترا قلق جماهيره، بعدما ظهر بشكل أقل من المتوسط في المباراة، التي كانت بمثابة البروفة الأخيرة له قبل خوض فعاليات البطولة القارية “يورو 2020” التي تنطلق يوم الجمعة القادم.

وكان منتخب رومانيا، الذي عجز عن الصعود لأمم أوروبا 2020، نداً حقيقياً لإنجلترا، وكان بإمكانه إدراك التعادل على الأقل، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، فيما أهدر جوردان هندرسون فرصة أخرى لإنجلترا في الدقيقة 79.

وسدد راشفورد كرة متقنة من علامة الجزاء لم تترك أي فرصة للحارس فلورين نيتا للتصدي لها بعدما ارتكب البديل تيبريو كابوسا مخالفة ضد جاك جريليش لكن الحارس الروماني أبلى بلاء حسنا بعد عشر دقائق أخرى لينقذ ركلة جزاء أخرى نفذها جوردان هندرسون.

وصنع الفريقان العديد من الفرص في مباراة مثيرة باستاد ريفرسايد وسدد المنتخب الإنجليزي في إطار المرمى مرتين في الشوط الأول قبل أن يتدخل سام جونستون حارس إنجلترا ليحرم ديان سوريسكو من التسجيل.

وبعد هدف راشفورد، أنقذ جونستون بطريقة رائعة تسديدة قوية من مدى قريب من أندريه إيفان، ثم عقب إضاعة هندرسون ركلة الجزاء اقترب جود بلينجهام لاعب إنجلترا البديل من التسجيل بضربة رأس عند الزاوية البعيدة.

كان منتخب الأسود الثلاث قد قدم مباراة متوسطة المستوى أمام منتخب النمسا وحقق الانتصار بهدف الشباب الانجليزي ونجم نادي ارسنال “ساكا” ، وشهد اللقاء إصابة الظهير الأيمن “ألكسندر أرنولد” نجم ليفربول مما أدى إلى استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي النهائية المشاركة في اليورو.

ويلعب منتخب إنجلترا، الذي يحلم بالحصول على ثاني لقب كبير في تاريخه بعد فوزه بلقبه الوحيد في كأس العالم حينما استضافها عام 1966، في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات كرواتيا وإسكتلندا والتشيك.

ويفتتح المنتخب الإنجليزي مبارياته في البطولة أمام منتخب كرواتيا، وصيف بطل مونديال 2018 بروسيا، يوم الأحد المقبل، قبل أن يواجه منتخب إسكتلندا في مواجهة بريطانية خالصة يوم 18 حزيران/يونيو الحالي بالجولة الثانية، فيما يلتقي مع التشيك بعدها بأربعة أيام، في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات.

في المقابل، يستعد منتخب رومانيا لاستئناف مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر العام القادم، حيث يتواجد في المجموعة العاشرة برفقة منتخبات ألمانيا ومقدونيا الشمالية وأرمينيا وأيسلندا وليشتنشتاين.

شاهد فيديو اهداف انجلترا ورومانيا في تحضيرات يورو 2020