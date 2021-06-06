الميركاتو الصيفي 2021 | صديق باجيو وجوارديولا “ايمو ديانا” يستأنف مسيرته التدريبية

استأنف صديق روبرتو باجيو وبيب جوارديولا “ايمو ديانا” مسيرته التدريبية بتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لنادي ريجيانا، بعد غياب دام عامين عن عالم التدريب منذ رحيله عن نادي ريناتي في موسم 2019/2018.

وفشل نادي ريجيانا في البقاء ضمن أندية الدوري الايطالي الدرجة الثانية “سيري ب” وهبط مع حلول نهاية الموسم الماضي 2021/2020، حيث احتل المركز ال18 بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز ال17 “كوسينزا” وهو المركز المؤدي إلى مباراة فاصلة مع أحد أندية دوري الدرجة الثالثة حاله كحال المركز ال16 الذي احتله أسكولي.

صاحب 13 مباراة دولية مع منتخب ايطاليا في الفترة من 2004 لـ 2007، ولاعب أندية سامبدوريا وباليرمو وتورينو الأسبق، وقع على عقد مدته موسم واحد ينتهي في 30 يونيو 2022، وإذا تمكن من الصعود مع الفريق إلى الدرجة الثانية سيحصل على سنة إضافية.

وتأسس نادي ريجيانا في عام 1919، وهو فريق مختلف عن الفريق الشهير “ريجينا” المتأسس عام 1914، والذي لعب له ايمو ديانا خلال مسيرته الكروية بموسم 2003/2002 على سبيل الإعارة من بارما.

وزامل ايمو ديانا أسطورة برشلونة “بيب جوارديولا” وأسطورة كرة القدم الايطالية “روبرتو باجيو” في نادي بريشيا بموسم 2002/2001، ويُصنف ديانا ضمن أساطير بريشيا حيث لعب له لمدة 6 سنوات.

وخاض المولود في مدينة بريشيا عام 1978 العديد من التجارب التدريبية المتواضعة على مدار الست سنوات الماضية مع أندية “فيرالبي سالو وميلفي وسيكولا ليونزيو وريناتي”.