الميركاتو الصيفي 2021 | الفلسطيني علي أبو ألفا من الدرجة الرابعة إلى هيرتا برلين

ترك الجناح الدولي الفلسطيني الشاب “علي أبو ألفا” دوري الدرجة الرابعة الألماني بداية هذا الأسبوع ليحقق حلمه بالانتقال إلى صفوف أحد أندية دوري الأضواء والشهرة (البوندسليجا) قبل حوالي 25 يومًا من فتح باب الميركاتو الصيفي 2021 في ألمانيا.

وإلتحق اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية بصفوف نادي هيرتا برلين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد قصير الأمد مع نادي بيرلينير القابع في الدوري الألماني الدرجة الرابعة، والذي انضم له في يناير 2020 من نادي روت فيس إرفورت الألماني.

واكتسب علي أبو ألفا، صاحب الـ 21 عامًا، شهرته بين جمهور كرة القدم الفلسطينية في عام 2018 عندما انضم لصفوف فريق شباب بوروسيا مونشنجلادباخ، ليتلقى استدعاء رسمي بعدها لتمثيل منتخب فلسطين الأولمبي.

وسيواجه الجناح الفلسطيني الواعد اختبارًا صعبًا من أجل لعب الأدوار الأولى مع فريق هيرتا برلين في البوندسليجا خلال الموسم المقبل، ولفت أنظار المدير الفني المجري “بال دارديا”، حيث سيبدأ مسيرته مع فريق شباب هيرتا برلين بدءًا من موسم 2022/2021.

وشارك علي أبو ألفا في 21 مباراة وسجل 3 أهداف فقط في الفترة من 2019 حتى 2021 مع ناديي روت فيس إيرفورت وبيرلينير AK 07.