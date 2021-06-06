تعرف على موعد مباراة البحرين وايران في تصفيات آسيا لمونديال قطر 2022..

يصطدم منتخب البحرين بنظيره منتخب ايران، في مواجهة حاسمة ومصيرية، على استاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

ويحتل منتخب البحرين ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة من خمس مباريات لمنتخب العراق، و9 لمنتخب ايران من 5 مباريات أيضًا، و5 نقاط لهونج كونج ونقطة واحدة لمنتخب كمبوديا.

ويدخل المنتخب البحريني بمعنويات عالية، بعد فوزه الكاسح على منتخب كمبوديا بنتيجة (8-0) يوم الخميس الماضي، لحساب الجولة الثامنة، وسيسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بتحقيق الفوز على ايران لخطف الثلاث نقاط، ومواصلة حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

على الجهة المقابلة، فاز منتخب ايران يوم الخميس، على هونج كونج بنتيجة (3-1)، يخوض مواجهة البحرين بشعار لا بديل عن الفوز، حيث أن الخسارة في هذه المباراة تعني تضاؤل آماله بشكل كبير في المنافسة على المركزين الأول أو الثاني.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

موعد مباراة البحرين وايران في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب البحرين مع ايران، مساء غدٍ الاثنين 7 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية والبحرين.

وينقل بث مباشر مباراة البحرين وايران في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة البحرين الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11641، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.